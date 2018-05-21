ФСБ Росії звинуватила помічника Джемілєва в "екстремістській діяльності"

Групу створив помічник Джемілєва за вказівкою Чубарова за підтримки СБУ, стверджують у російській спецслужбі.

У ФСБ Росії звинуватили Меджліс у створенні «екстремістської групи» в окупованому Криму для залякування «проросійськи налаштованих» кримських татар, одну особу затримано, двох оголошено в розшук.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі російської спецслужби.

«Федеральною службою безпеки спільно з МВС Росії розкрито діяльність екстремістської групи, створеної Еролом Велієвим - помічником депутата Верховної Ради України Мустафи Джемілєва за вказівкою лідера забороненого в Росії Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, який перебуває в розшуку, за підтримки СБУ», - оголосили в ФСБ.

При цьому в російській спецслужбі заявили, що до складу групи, сформованої в Харкові, крім Велієва увійшли колишні «спортсмени-боксери О.Стешенко і О.Третьяков».

«Екстремістами планувалося скоєння злочинів з мотивів політичної ворожнечі з метою залякування проросійськи налаштованих кримських татар і нагнітання міжнаціональної напруженості на території Криму», - стверджують у ФСБ.

За даними російської спецслужби, в січні 2018 року «члени екстремістського співтовариства» пляшками із запальною сумішшю підпалили будинок муфтія Криму Еміралі Аблаєва, «який вніс значний вклад у зміцнення національної єдності».

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«За кожну проведену в Криму акцію їм було обіцяно виплачувати по 500 доларів. У квітні один з учасників екстремістської групи - Стешенко - був виявлений при в'їзді на територію Криму, куди був направлений Велієвим для підготовки і здійснення провокацій напередодні чергової річниці підписання указу президента РФ «Про заходи щодо реабілітації вірменського, болгарського, грецького, кримсько-татарського та німецького народів і державну підтримку їх відродження і розвитку», - заявили в ФСБ.

За фактом підпалу будинку окупаційна влада Криму порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 167 КК РФ (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене загальнонебезпечним способом).

Слідчі ФСБ в окупованому Криму порушили кримінальні справи за ч.ч. 1 та 1.1 ст. 282.1 КК РФ (створення екстремістського співтовариства і вербування осіб у діяльність екстремістського співтовариства) щодо Велієва і ч. 2 ст. 282.1 (участь в екстремістському співтоваристві) щодо Стешенка і Третьякова.

«Членам екстремістського співтовариства Велієву і Третьякову звинувачення за відповідними статтями КК РФ пред'явлено заочно. Обидва оголошені у федеральний розшук», - заявили в ФСБ Росії.

Як повідомляв УНІАН, у квітні російські силовики затримали харків'янина Олександра Стешенка в пункті пропуску «Чонгар» на в'їзді в окупований Крим. Пізніше адвокат Айдер Азаматов заявив про зникнення Стешенка, якого 24 квітня відвезли із спецприймальника в Сімферополі в невідомому напрямку.