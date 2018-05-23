Рада почала розгляд законопроекту про Антикорупційний суд (відео)

Документ представляє голова профільного парламентського комітету Руслан Князевич.

Верховна Рада України перейшла до розгляду в другому читанні президентського законопроекту про Вищий Антикорупційний суд (7440).

Як передає кореспондент УНІАН, законопроект представляє голова Комітету ВР з питань правової політики і правосуддя Руслан Князевич.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2018 року Верховна Рада в першому читанні ухвалила проект закону «Про Вищий антикорупційний суд» (№7440), внесений президентом України Петром Порошенком. Ключовою претензією міжнародних партнерів України і громадських організацій до законопроекту, внесеного президентом, є обмеження ролі міжнародних експертів у рекомендаційній функції в процесі відбору та призначення суддів.

На думку міжнародних партнерів, включаючи Міжнародний валютний фонд, повноцінна роль міжнародних експертів у призначенні суддів є запорукою незалежності Антикорупційного суду і його здатності ефективно виконувати свої функції. Створення Антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії є однією з умов продовження співпраці України і МВФ, необхідної для погашення країною зовнішніх боргів найближчими роками.

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На думку експерта Atlantic Council економіста Андерса Аслунда, припинення співпраці України і МВФ призведе до значної девальвації гривні. Згідно з дослідженням Американської торгової палати, понад 90% її членів зіткнулися з корупцією в Україні в 2017 році, а суди, на думку представників компаній - членів палати, є одними з найбільш корумпованих інститутів у країні.

17 травня директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні заявив, що ухвалення закону про Антикорупційний суд із поправками, які забезпечать його повну відповідність рекомендаціям Венеціанської комісії, є критично важливим для продовження кредитування України з боку фонду. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій прогнозує в четвер, 24 травня, ухвалення закону про Антикорупційний суд.