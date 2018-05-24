Порошенко обговорив з Ердоганом угоду про вільну торгівлю

01:43, 24 травня 2018
Політика
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Президенти провели телефонну розмову / фото president.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба українського президента.

Лідери двох країн обговорили прискорення переговорів щодо укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

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Також розмова йшла про шляхи розширення взаємовигідної співпраці в енергетичній, авіаційній та оборонній сферах.

Порошенко подякував Ердогану за незмінну позицію щодо підтримки територіальної цілісності України та захисту прав кримських татар. 

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Теги: #Ердоган#розмова#Петро Порошенко