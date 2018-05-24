Порошенко обговорив з Ердоганом угоду про вільну торгівлю

Також розмова йшла про шляхи розширення взаємовигідної співпраці в енергетичній, авіаційній та оборонній сферах.

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомляє прес-служба українського президента. Лідери двох країн обговорили прискорення переговорів щодо укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Читайте такожПорошенко опублікував указ про припинення дії для України деяких договорів з СНД Також розмова йшла про шляхи розширення взаємовигідної співпраці в енергетичній, авіаційній та оборонній сферах. Порошенко подякував Ердогану за незмінну позицію щодо підтримки територіальної цілісності України та захисту прав кримських татар.

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