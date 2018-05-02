Штат Нью-Йорк визнав Голодомор геноцидом українського народу

20:05, 02 травня 2018
Політика
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Нью-Йорк визнав Голодомор в Україні геноцидом / фото УНІАН

Про це повідомляє посольство України в США на сторінці в Facebook.

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"Сенат та Асамблея штату Нью-Йорк прийняли спільну резолюцію до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 рр. в Україні, яка визнає цю трагедію геноцидом українського народу", - йдеться в повідомленні.

У посольстві нагадали, що Голодомор в Україні наразі визнаний геноцидом вже в дев'яти американських штатах: Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, Мічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні та Пенсильванії.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив про необхідність ухвалення закону щодо запровадження відповідальності за невизнання Голодомору та Голокосту. 

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Теги: #Нью-Йорк#Голодомор#геноцид