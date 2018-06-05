Нардеп Добкін заявив, що готовий віддати Польщі два старовинні замки на Львівщині

Разом з тим, Добкін зазначив, що він проти передачі землі під цими замками, «навіть нащадкам королів».

Народний депутат України від «Опозиційного блоку» Михайло Добкін, у разі приходу до влади, пообіцяв передати Польщі два замки, які знаходяться на території Львівщини.

Про це Михайло Добкін написав на своїй сторінці у Facebook.

«Прийду до влади, передам полякам Олеський та Підгорецький замки. Все одно їх «вбивають» у Львівській області. Чи не стежать і не утримують, як слід. Але ж там народилися кілька поколінь польських королів. Там кожен сантиметр історією дихає. Складною, кривавою, не завжди справедливою, але все-таки історією. Нашої з ними історією.

Нехай хоч королівські нащадки все відновлять і збережуть в своїх родових гніздах. Як і належить зберігати свою історію», - написав Добкін.

Разом з тим, він зазначив, що він проти передачі землі під цими замками, «навіть нащадкам королів».

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Довідка УНІАН. Підгорецький замок - пам'ятка архітектури епохи пізнього Ренесансу і бароко. Розташований у селі Пдгірці Бродівського району Львівської області. Замок було збудовано протягом 1635-1640 років за вказівкою коронного гетьмана Станіслава Конєцпольського. Підгорецький замок є одним із найкращих в Європі зразків поєднання ренесансного палацу з бастіонними укріпленнями. Станом на сьогодні замок зачинено на реставраційно-відновлювальні роботи. Для огляду доступні лише навколишні території та фасад.

Олеський замок — пам'ятка архітектури та історії XIII—XVIII століть, розташований у смт Олесько Буського району Львівської області. Один із найдавніших в Україні замків, імовірно, побудований одним із синів галицько-волинського князя Юрія Львовича на плато пагорба, який височить серед заплави р. Ліберція.