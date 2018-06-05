Європейський суд розгляне «справу Авакова»

Адвокат вірить у позитивне рішення суду.

Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду заяву сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про незаконність його затримання НАБУ. Про це повідомив адвокат Олександра Авакова Олександр Лисак.

«2 червня я отримав документи про те, що ЄСПЛ прийняв справу до розгляду. Звичайно, рішення ще немає, але ми маємо привід для оптимізму. Адже вже у цьому році було два прецеденти з позитивним рішенням Європейського суду щодо двох громадян України — Євгена Корнійчука та Анатолія Макаренка», — зазначив Лисак.

Адвокат також розповів про основні резони, що спонукали його підзахисного звернутись до ЄСПЛ.

«Олександр Аваков був затриманий у квартирі. Він не намагався сховатися від слідства, тому причин застосовувати статтю 208 КПК не було. Її застосовують, коли людина намагається виїхати за кордон або є підстави вважати, що вона може це зробити. У мого підзахисного такого наміру не було. НАБУ запросто могло провести обшук у його квартирі, він цьому не перешкоджав. Тому ми віримо у позитивне для нас рішення ЄСПЛ», — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, що у цьому році Європейський суд з прав людини задовольнив позови колишнього заступника міністра юстиції Євгена Корнійчука та екс-голови Митної служби Анатолія Макаренка, зобов’язавши Україну виплатити їм компенсації у розмірі 6,5 та 10 тисяч євро відповідно. Обидва позивачі подавали до ЄСПЛ позови щодо незаконного затримання українськими правоохоронними органами.