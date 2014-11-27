Про це повідомив радник голови Служби безпеки України Маркіян Лубківський на своїй сторінці у Facebook.

«За час агресії Росії проти України СБУ заборонила в’їзд в Україну 83 (!) російським журналістам, які представляють, зокрема, такі російські ЗМІ, як: «Звезда», ВДТРК, «LifeNews» та багато інших (10 – примусово повернуто, 73 не допущено на нашу територію)», - написав він.

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При цьому Лубківський підкреслив, що всі рішення про заборону в’їзду приймались на підставі наявності достатньої інформації про вчинення конкретним представником російських мас-медіа відповідних діянь, що суперечили інтересам забезпечення національної безпеки України.

Водночас радник голови СБУ констатував, що розповсюдженою є практика, коли російські журналісти або журналісти інших країн, які працюють на російську пропаганду і стосовно яких були прийняті рішення про заборону в’їзду, повертаються в Україну через підконтрольні бойовикам території.

У зв’язку з цим Служба безпеки вважає за необхідне повернутися до процедури акредитації іноземних журналістів у Міністерстві закордонних справ України та СБУ на період проведення АТО.

«Це дасть змогу як фіксувати наміри іноземців проводити діяльність на території України, так і скасовувати акредитацію у випадку вчинення ними протиправних та антиконституційних дій», - підкреслив Лубківський.