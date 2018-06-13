Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську
Наступне засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) у Мінську заплановано на 27 червня.
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Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-секретар екс-президента, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
"Наступне засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську заплановано на 27 червня", - повідомила прес-секретар Кучми.
Як повідомляв УНІАН, за підсумками сьогоднішнього засідання в Мінську Оліфер заявила, що українська сторона сподівається, що телефонна розмова президентів України Петра Порошенка і Росії Володимира Путіна сприятиме процесу звільнення заручників.
При цьому, за її словами, російська сторона в Мінську категорично не погодилася на пропозиції України щодо виконання блоку з безпеки Мінських угод.
Також українська сторона в Мінську закликала РФ припинити здійснювати напади на Донецьку фільтрувальну станцію.