Генсекретар Ради Європи готовий подати прохання про помилування Сенцова

Ягланд вважає, що Сенцов повинен бути звільнений з гуманітарних причин і він може бути помилуваний.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова мають помилувати з гуманітарних причин, і готовий подати прохання про це.

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Про це він сказав після зустрічі з російським омбудсманом Тетяною Москальковою, передає радіо Свобода. «Я вважаю, що Сенцов повинен бути звільнений з гуманітарних причин. Він може бути помилуваний. Якщо необхідне прохання про його помилування, я залюбки його подам на основі Європейської конвенції з прав людини», – сказав Ягланд.

У свою чергу, російський омбудсман Тетяна Москалькова заявила, що Олег Сенцов не звертався до неї з проханням про помилування. «Особисто до мене він (Сенцов) не звертався з конкретним клопотанням, і у мене не було всього пакету юридичних документів, щоби повною мірою оцінити цю ситуацію», – сказала вона журналістам.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що закликала російську колегу Тетяну Москалькову допомогти звільнити українця Олега Сенцова.

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Північним полярним колом 14 червня розпочав другий місяць голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів.