У Держдепі США закликали Росію негайно звільнити Сенцова, Клиха, Шумкова і Балуха

У США занепокоєні долею 150 громадян України та Росії, які незаконно утримуються через політичні та релігійні погляди.

У Державному департаменті США закликали Російську Федерацію негайно звільнити незаконно ув'язнених громадян України Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Олександра Шумкова та Володимира Балуха.

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Про це йдеться у заяві речниці Держдепартаменту США Хезер Науерт щодо незаконно утримуваних владою РФ громадян України та Росії, розміщеній на сайті зовнішньополітичного відомства.

"Сполучені Штати глибоко стурбовані зростаючою кількістю осіб - зараз більше ніж 150, встановлених авторитетними правозахисними організаціями як політичні та релігійні бранці, що утримуються урядом Російської Федерації", - наголосила Науерт.

"Ми особливо занепокоєні благополуччям чотирьох українців, несправедливо ув'язнених, які зараз голодують з протестом - Олег Сенцов, Станіслав Клих, Олександр Шумков та Володимир Балух", - зазначила речниця Держдепартаменту.

"Ми закликаємо Росію негайно звільнити усіх встановлених осіб як політичних або релігійних в'язнів та припинити застосовувати правову систему з метою придушення інакомислення і мирних релігійних практик", - додала Науерт.