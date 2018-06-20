Українська омбудсмен закликала російську колегу попросити Путіна звільнити Сенцова

За словами Денісової, українській стороні не було надано документальні докази задовільного самопочуття режисера.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликала російську колегу Тетяну Москалькову попросити президента РФ Володимира Путіна звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Про це йдеться у зверненні Денісової до Москалькової від 20 червня, фотокопію якого український омбудсмен обнародувала у Facebook.

«Звернулася до уповноваженого РФ Тетяни Москалькової з проханням сприяти звільненню Олега Сенцова від відбування покарання з гуманітарних причин і звернутися з відповідним проханням до президента РФ», - прокоментувала Денісова документ.

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«Таке тривале перешкоджання відвідуванню Олега Сенцова мною як уповноваженим Верховної Ради України з прав людини і співробітниками консульських установ України викликає обґрунтовані побоювання щодо стану здоров'я цього громадянина України. При цьому українській стороні не надано документальні докази задовільного самопочуття Олега Сенцова», - йдеться у зверненні.

«Грунтуючись на принципі гуманізму і загальнолюдських цінностях, ... прошу вас сприяти звільненню Олега Сенцова від відбування покарання з гуманітарних причин і звернутися з відповідним проханням до президента Російської Федерації В.Путіна», - написала Денісова російської колезі.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня під час телефонної розмови президенти України і РФ Петро Порошенко і Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени відвідають українців і росіян, ув’язнених в обох країнах.

13 червня Денісова вирушила до РФ. Вона мала намір у першу чергу відвідати в колонії на Ямалі Сенцова, який голодує з 14 травня. Того ж дня російський омбудсмен Москалькова заявила, що Денісова вирушила до Сенцова за «особистою ініціативою», а її візит не було погоджено.

Пізніше стало відомо, що омбудсмени домовилися зустрітися в Москві 18 червня, щоб обговорити умови відвідування ув'язнених.

19 червня вранці Денісова заявила, що РФ не дає згоди на відвідування Сенцова та інших українських політв'язнів, незважаючи на домовленості.

Того ж дня відбулася зустріч Денісової і Москалькової, за результатами якої український уповноважений зазначила, що Росія саботує домовленості Порошенка і Путіна.

Як заявила Денісова, вона запропонувала Москальковій: «Давайте відеозв'язок - провести відеоконференцію, щоб я побачила, що Олег (Сенцов) є, що він живий, що він здоровий, як вони кажуть, і набрав два кілограми ваги до того, як він почав голодовку, але ніхто не погодився. Це дуже турбує». Вона нагадала, що в останнє представник російського омбудсмена бачив Сенцова 5 червня.

Сьогодні, 20 червня, Денісова направила лист голові регіональної делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в РФ, Білорусі і Молдові Магне Барту з проханням відвідати українських політв'язнів, яких незаконно утримують на території Росії і окупованого Криму, зокрема, Сенцова.

Сьогодні ж прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на запитання, чи живий Сенцов, відповів: «Я не отримував якусь інформацію про те, що у нього якісь проблеми зі здоров'ям, тому я взагалі не можу мати ось цієї інформації й не можу нічого сказати з цього приводу».