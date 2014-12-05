Завтра президент України відвідає зону АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на церемонії вручення квартир військовослужбовцям в селі Гора на Київщині.

“Завтра разом з міністром оборони, начальником Генерального штабу ми вирушимо в зону антитерористичної операції. І мені приємно вам повідомити, що більше 100 одиниць важкого озброєння, артилерії, танків, БТРів будуть передані Збройним силам України”, - підкреслив президент.

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Також Порошенко розповів, що сьогодні зустрінеться із захисниками Донецького аеропорту: “Відразу ж після нашої цієї зустрічі я їду на зустріч з нашими славетними кіборгами. Саме так у світі зараз називають героїчних захисників Донецького аеропорту, який став символом українського супротиву і незламності бойового духу українських воїнів”.