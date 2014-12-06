Кадиров доручив своїм бойовикам викрасти трьох народних депутатів України

Також він наказав своїм бойовикам викрасти депутатів і доставити в Чечню, передає ТСН.

"Сьогодні ввечері я доручив правоохоронним органам і спецпідрозділам ЧР негайно порушити кримінальну справу проти депутатів України Юрія Берези, Андрія Левуса та Ігоря Мосійчука. У зв'язку з новими обставинами я доручив вжити вичерпних заходів для затримання і доставки в Чечню зазначених осіб, а також іншого злочинця Ісу Мунаева. Необхідно перевірити їх роль в подіях, що сталися в Грозному. Вони публічно підтримали терористів, причетних до загибелі в Грозному 14 співробітників поліції", - написав Кадиров в Instagram.

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Глава Чечні пообіцяв їх "закопати глибоко в землю".

"Якщо хтось думає, що дозволено безкарно підтримувати тероризм, то глибоко помиляється. Будь-кого, хто словом чи доларом сприятиме морально та матеріально, дістанемо з-під землі або зариємо глибоко в землю!", - написав він.

На заяву одіозного чеченського президента вже відреагував народний депутат України Борислав Береза.

"Антоне Геращенко (нардеп і радник глави МВС - Ред.), підкажи будь ласка, а у нас буде порушено кримінальну справу про підбурювання до викрадення народних депутатів України? Микола Карпюк і Надя Савченко викрадені і вивезені в Росію, а порушені справи за викрадення людей в Україні по відношенню до офіційних осіб Росії?" - написав Береза.

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