Трамп про анексію Криму: це відбулося за Обами, я би не дозволив цьому статися

Він знову звинуватив свого попередника Барака Обаму, що той дозволив Росії анексувати в України Крим.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляє, що незадоволений ситуацією з анексією Криму Росією, але не знає, що буде з півостровом у майбутньому.

Про це він сказав на прес-конференції в рамках участі у саміті НАТО в Брюсселі.

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Зокрема, його запитали, чи визнає він анексію Криму, а сам півострів частиною Росії.

"Це цікаве питання, тому що задовго до того як я став президентом, президент Обама дозволив цьому статися. Це сталося під час його каденції, не моєї каденції", - сказав Трамп.

"Факт полягає у тому, що вони будують мости до Криму, вони нещодавно відкрили великий міст, який розпочали (споруджувати) давно. Вони побудували, я думаю, порт для підводних човнів, істотно витративши мільярди доларів... Це сталося під час каденції Барака Обами, не під час каденції Трампа. Чи дозволив би я цьому статися, ні, я би не дозволив цьому статися. але він дозволив цьому статися", - наголосив Трамп.

"Що станеться з Кримом з цієї точки зору, я не можу вам сказати. Але я незадоволений ситуацією з Кримом. І знову, це була каденція Барака Обами, не каденція Трампа", - наголосив президент США.