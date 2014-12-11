Яценюк погодився включити коаліційну угоду до програми Кабміну

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Верховній Раді, представляючи Програму діяльності уряду.

"Була пропозиція, щоб додатком до програми уряду була коаліційна угода. Ми погоджуємося на це... Додатком до програми уряду є коаліційна угода", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Яценюк повідомив, що за основу Програми дільності уряду було взято коаліційну угоду.

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"Наш основний курс – це європейський курс. І ця програма має дуже чіткі, предметні зміни, які повинні бути виконані в конкретні терміни, які визначені програмою. Об'єктивно, що за базу ми, звичайно, брали коаліційну угоду, але основа – це те, що необхідно зробити в країні. І треба бути відвертим і чесним: простих рішень не буває, а швидкі й прості рішення не завжди є ефективними. Саме тому новий уряд разом з новим парламентом і президентом, і в першу чергу, разом з українським народом повинні виконувати спільну нашу європейську програму", - сказав Яценюк на засіданні уряду 9 грудня.