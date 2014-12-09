Кабмін оприлюднив програму діяльності на наступні 2 роки
21:48, 09 грудня 2014Політика
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Уряд на своєму сайті оприлюднив програму своєї діяльності на 2015-2016 роки.
Оприлюднена програма діяльності Кабміну \ УНІАН
Документ був затверджений на сьогоднішньому засіданні Кабміну. Програма діяльності уряду передбачає реалізацію антикорупційного законодавства, створення Національного агентства з питань запобігання корупції і Національного антикорупційного бюро, моніторинг способу життя держслужбовців, реформування судової системи і МВС, повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
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Також передбачено спрощення низки судових процедур та забезпечення доступу до судової системи.
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