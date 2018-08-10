Луценко пригрозив відповідальністю судді, який закрив справу Кернеса

Генпрокурор заявив, що справа Кернеса має бути повернута до суду з метою ухвалення "об'єктивного вироку".

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що суддя Київського районного суду Полтави Андрій Антонов, який закрив справу Кернеса, відповідатиме за завідомо неправосудне рішення.

Про це генпрокурор написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Суддя, який в порушення усіх законодавчих норм виніс рішення про закриття справи Кернеса - буде відповідати за завідомо неправосудне рішення. І дембельський акорд не допоможе", - наголосив Луценко.

"Справа Кернеса без сумніву має бути повернута на розгляд для ухвалення об‘єктивного вироку", - заявив генпрокурор.

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Як повідомляв УНІАН, Кернес та його охоронці Блінников і Сміцький підозрювались у викраденні і побитті учасників Євромайдану 25 січня 2014 року.

2 березня 2015 року Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

2 квітня 2015 року Вищий спеціалізований суд України прийняв рішення перенести розгляд кримінального провадження проти Кернеса із Дзержинського районного суду Харкова до Київського райсуду Полтави.

Сьогодні, 10 серпня, Київський райсуд Полтави постановив закрити кримінальне провадження проти Кернеса, Блінникова та Сміцького у зв'язку з відмовою обвинувачення від обвинувального акта. Це рішення може бути оскаржене упродовж 7 днів.

Генпрокуратура вважає незаконним рішення суду про закриття кримінального провадження проти Кернеса. В прокуратурі заявляють, що оскаржуватимуть це рішення в апеляційних інстанціях. Заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська заявила, що вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України "про сплановане суддею завідомо неправосудне рішення, що спричинило тяжкі наслідки".