Суд постановив закрити справу проти Кернеса

Кернес і двоє його охоронців підозрювалися у викраденні та побитті учасників Євромайдану 25 січня 2014 року.

Київський районний суд Полтави постановив закрити кримінальне провадження проти міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Блінникова і Євгена Сміцького за звинуваченням у викраденні і побитті учасників місцевого Євромайдану в 2014 році.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці Кернеса в Facebook.

«10 серпня суддею Київського районного суду Полтави Андрієм Антоновим справу за обвинуваченням міського голови Харкова Геннадія Кернеса, співробітника МВС Віталія Блінникова та охоронця Євгена Сміцького оголошено закритою у зв'язку з відмовою обвинувачення від обвинувального акта», - йдеться в повідомленні.

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Також наголошується, що рішення може бути оскаржене упродовж 7 днів.

Як повідомляв УНІАН, міський голова Харкова Геннадій Кернес і двоє його охоронців - Віталій Блінников і Євген Сміцький - підозрювалися у викраденні і побитті учасників Євромайдану 25 січня 2014 року.

2 березня 2015 року Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

2 квітня 2015 року Вищий спеціалізований суд України прийняв рішення перенести розгляд кримінального провадження стосовно Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова до Київського райсуду Полтави.