На Луганщині бойовики збільшують кількість обстрілів – Москаль

Як йдеться в повідомленні прес-служби губернатора, терористи знову збільшують вогняну агресію проти контрольованої Україною території області.

За 22 грудня було зафіксовано 11 обстрілів (21 грудня - 8 обстрілів) із мінометів, автоматичних гранатометів, протитанкових керованих ракет, артилерії та стрілецької зброї.

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Міни, гранати і артилерійські снаряди вибухали на території населених пунктів Кримське, Щастя, Чорнухине, Станиця Луганська. Минулої ночі розвідувально-диверсійні групи бойовиків впритул наближалися до позицій українських силовиків на околиці Кримського, між двома сторонами відбувалися вогняні контакти. Поранених і загиблих з українського боку немає.

Москаль також відзначає, що вночі терористи почали відтягувати бойову техніку (автомобілі і танки) з передової у бік Луганська. Сьогодні близько 9.00 ранку на околиці Кримського було зафіксовано обстріл з автоматичної зброї. Станом на ранок вівторка, 23 грудня, в Станиці тихо. Інформації про жертви або поранених серед мирного населення немає.