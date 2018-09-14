Порошенко відповів, коли заявить про похід на вибори (відео)

Згідно з даними останніх опитувань щодо президентських виборів, рейтинг Порошенка впав.

Глава держави Петро Порошенко оголосить, чи піде на чергові вибори президента України, після старту передвиборної кампанії.

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Про це він заявив перед початком конференції у Києві, передає "Українська правда".

"Коли оголошу, що йду на вибори? Коли почнеться виборча кампанія", – сказав Порошенко.

Нагадаємо, за даними опитування, які повідомив директор компанії “Seetarget” Олексій Боровський, у рейтингу кандидатів у президенти лідирує Тимошенко, Порошенко - на п'ятій сходинці.