У рейтингу кандидатів у президенти лідирує Тимошенко, Порошенко - на п'ятій сходинці

Водночас, майже третина опитаних не змогли відповісти, за кого б віддали свій голос.

У рейтингу кандидатів у президенти лідирують Юлія Тимошенко, за яку готові проголосувати 18% тих, хто планує голосувати та визначилися з вибором, Анатолій Гриценко — 14%, Юрій Бойко — 11,2%.

Такі дані опитування повідомив на прес-конференції директор компанії “Seetarget” Олексій Боровський, презентуючи результати соціологічного дослідження проведеного з 26 липня по 17 серпня 2018 року.

Він зазначив, що за Олега Ляшка готові проголосувати на президентських виборах 9,8%, Петра Порошенка — 9,1%, Вадима Рабиновича — 6,2%, Валентина Наливайченка — 3,9%, Віталія Скоцика — 3,7%, Андрія Садового — 3,4%, Олега Тягнибока — 1,7%, Арсенія Яценюка — 1,3%, Андрія Білецького — 1,1%.

Водночас, він презентував рейтинги політиків серед усіх опитаних. Так, у Тимошенко цей рейтинг 11,4%, Гриценка — 8,7%, Бойка — 7,5%, Ляшка — 6,1%, Порошенка — 6, Рабиновича — 4,1%, Наливайченка — 2,3%, Скоцика — 2,1%, Садового — 2%, Тягнибока — 1,3%, Яценюка — 0,9% Білецького - 0,6%. Боровський зазначив, що результат щодо опитування серед усіх можна інтерпретувати як мінімально можливий результат кандидата.

За інших кандидатів готові голосувати 11,3% опитаних, не змогли відповісти — 30,6% і не голосували б — 5,1%.

Директор компанії “Seetarget” зазначив, що в рейтинг не було включені можливі кандидатури Святослава Вакарчука, Володимира Зеленського, «бо ми, як соціологи, вважаємо, що вони демонсструють рейтинг впізнаності, а не політичний рейтинг, оскільки не ведуть політичну кампанію».

Боровський зазначив, що більше 80% опитаних заявили, що готові брати участь у виборах. За його словами, актуальними питаннями, які цікавлять виборців, зокрема, на першому місці це вирішення військового конфлікту на Донбасі, боротьба з корупцією цікавить кожного другого респондента, а на третьому місці- вирішення питання безробіття. В той же час додав, що коли ставиться питання, що є особисто важливим для респондентів, то на першому місці низький рівень зарплат і пенсій, соціальні питання, підвищення тарифів на комунальні послуги. Він повідомив, що майже 80% оепитаних висловилися проти продажу земель сільськогосподарського призначення. Крім того респонденти вважають, що в україні є соціальна напруженість між бідними та багатими (71%) та між керівниками та найманими робітниками (57%).

Експерт аналітичного порталу «Слово і діло» Валентин Гладких зазначив, що з одної сторони люди говорять про необхідність вирішення військового конфлікту, боротьби з корупцією, але оскільки для них особисто важливіші соціальні питання, то від кандидатів буде більше «розмов про низький рівень зарплат, а ніж про військовий конфлікт». За його словами, на сьогодні більша конкуренція на «помаранчевому полі», тобто так званих демократичних сил, у порівнянні з «біло-голубими», тобто прихильниками колишньої Партії регіонів.

Дослідження проводилося методом особистого інтерв’ю на всій території України, за винятком окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей.

Опитано 2 тис. 627 респондентів з 63 міських та 105 сільських населених пунктів.

Похибка складає не більше 1,92%.