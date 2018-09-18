Януковича кличуть до суду виступити з останнім словом

Адвокат за договором Олександр Горошинський заявив, що його підзахисний Віктор Янукович готовий виступити з останнім словом у суді, однак хоче, щоб цей виступ відбувався в режимі відеоконференцзв’язку та був організований за допомогою міжнародного правового запиту від України до Росії.

Суд 12 жовтня очікує на виголошення екс-президентом Віктором Януковичем останнього слова у справі про вчинення ним державної зради.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під кінець засідання колегія суддів Оболонського райсуду Києва, яка розглядає кримінальне провадження проти колишнього президента, визначила дату виступу Януковича з останнім словом.

Слід зазначити, що адвокат за договором Олександр Горошинський, який нещодавно долучився до захисту Януковича, заявив, що його підзахисний готовий виступити з останнім словом у суді, однак хоче, щоб цей виступ відбувався в режимі відеоконференцзв’язку та був організований за допомогою міжнародного правового запиту від України до Росії.

У відповідь головуючий у справі суддя Владислав Дев’ятко нагадав, що, згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, Янукович мав би виступати на судових дебатах перед своїми захисниками.

Разом з тим суддя заявив, що Янукович матиме можливість виступити з останнім словом у суді, але не завдяки процедурі запиту до Росії, а так, як виступали свідки у справі, тобто без посередництва російської влади.

Суддя додав, що виступ Януковича заплановано на 10.00 12 жовтня.

На цей день буде надіслано повістки з викликом до суду на всі відомі адреси, де може знаходитися Янукович, в тому числі і в Росії. Також текст повістки буде надруковано у газеті “Урядовий кур’єр” та на сайті Оболонського районного суду.

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Як повідомляв УНІАН, на засіданні Оболонського райсуду Києва з розгляду справи про вчинення Януковичем держзради Олександр Байдик сьогодні вже четвертий день продовжив читати промову у рамках судових дебатів. Промова адвоката побудована у такий спосіб, що він цитує покази майже всіх свідків, які виступили в цій справі, та надає кожному з них свою оцінку.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у державній зраді, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни кордонів території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року Колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.

16 серпня 2018 року на судових дебатах прокурори попросили призначити Януковичу покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

13 вересня на судових дебатах державний адвокат Юрій Рябовол заявив, що слідство не довело провину екс-президента і попросив суд виправдати його.