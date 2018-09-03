Суд відмовив Януковичу у відкликанні державних адвокатів

1 серпня цього року Оболонський районний суд Києва призначив нового безкоштовного державного адвоката Вікторові Януковичу у справі про державну зраду.

Окружний адміністративний суд Києва повідомив про відмову зупинити дії доручення Центру безоплатної правової допомоги щодо призначення Віктора Овсяннікова та Юрія Рябовола для захисту Віктора Януковича.

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«Представником позивача не було доведено, що не вжиття судом заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити ефективний захист або поновлення порушених прав та інтересів позивача, тому суд ухвалив рішення, що відповідна заява задоволенню не підлягає», – мовиться у повідомленні на сайті відомства.

Як зазначають у прес-службі суду, тут розглядається справа за позовом Віктора Януковича до Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві.

Тим часом, за цими даними, днями позивач направив до суду заяву, у якій просив до винесення в адміністративній справі рішення по суті зупинити у повному обсязі дію Доручень центру щодо призначення Віктора Овсяннікова та Юрія Рябовола для захисту Віктора Януковича, заборонити Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві вчиняти дії щодо залучення та видачі доручень адвокатам Центру для здійснення будь-яких дій в інтересах Януковича, а також заборонити Віктору Овсяннікову, Юрію Рябоволу або іншим адвокатам, вчиняти юридично значимі дії від імені та в інтересах Януковича, у тому числі й у відповідному кримінальному провадженні.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня цього року Оболонський районний суд Києва призначив нового безкоштовного державного адвоката Вікторові Януковичу у справі про державну зраду замість призначеного напередодні держадвоката Віктора Овсяннікова.

16 серпня один із приватних адвокатів екс-президента Віталій Сердюк заявив, що новий безоплатний захисник Юрій Рябовол не має права представляти інтереси Януковича в суді. Адвокати заблокували зал і не пускали Рябовола на засідання.

Врешті суд оголосив перерву майже на місяць – наступні засідання відбудуться 13 і 14 вересня.

Спочатку судові дебати мали розпочатися у квітні, однак згодом суд повернувся до допиту свідків сторони захисту.

Слідство звинувачує Віктора Януковича в державній зраді, пособництві у веденні агресивної війни та пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Справу розглядає Оболонський районний суд Києва. Янукович виїхав з України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані.