Пасажири на «кордоні»: обіцяних поїздів та автобусів у Крим - немає

У цьому кореспонденти Крим.Реалії переконалися особисто, прибувши на «кордон», на Чонгар.

«Обіцяли, що з боку Криму будуть чергувати автобуси і нас довезуть до Джанкоя чи Сімферополя. А ми ось прийшли і нічого немає. Тепер або викликати таксі, а це шалені гроші, або родичів чекати, але на це треба кілька годин», - розповіла киянка Світлана, яка приїхала в Крим до батьків на новорічні свята.

На момент прибуття кореспондентів Крим. Реалії українського прикордонному посту, сюди підійшов автобус, з якого вийшли люди, з дітьми і сумками. Вони пішли до «кордону» пішки. В середньому цей шлях займає 6 годин, однак зараз, в умовах негоди і зниження температури на вулиці, така прогулянка може істотно подовжитися, зізналися співрозмовники Крим.Реалії.

Раніше Андрій Каракулькін повідомив, що призначені пасажирські поїзди у прямому та зворотному напрямку: Сімферополь-Джанкой, Джанкой-Армянськ. Каракулькін зазначив, що додаткові поїзди призначені «в цілях забезпечення транспортних потреб мешканців та гостей Криму в умовах припинення «Укрзалізницею» залізничного сполучення з півостровом».

За даними ЗМІ, квиток на плацкартне місце в поїзді Сімферополь - Джанкой коштує 500 рублів з постільною білизною та 450 рублів без білизни, в купе - «в районі 800 рублів».