Американський режисер знімає фільм, як "неонацисти" та ЦРУ вигнали Януковича з України

Режисер навіть поспілкувався з Януковичем у Москві, і після чотирьох годин інтерв'ю побачив "сліди ЦРУ" у подіях на Майдані, пише ТСН.

Як повідомив Стоун на своїй сторінці у Facebook, нове англомовне документальне кіно замовили йому українці, щоправда прізвищ замовників режисер не називає.

Читайте такожЯнукович, Порошенко і Яценюк очолили рейтинг "Розчарування року" - опитування

Судячи з допису у соцмережі, у своєму фільмі режисер керуватиметься лише думкою екс-президента та "деяких представників силових органів того часу".

За словами Стоуна, а радше Януковича, у вбивствах на Майдані винні "сторонні елементи", які були введені у центр Києва за сприяння Заходу.

"Є багато свідків, включаючи Януковича і представників силових органів, які вважають, що ці іноземні елементи були введені прозахідними угрупованнями – не без втручання ЦРУ", - написав Стоун.

Окрім того, режисер звинувачує "радикалів-неонацистів" у вигнанні Януковича і численних замахах на нього на шляху його втечі.