Яценюк після зустрічі з Меркель: Україна на порядку денному персонально канцлера Німеччини

Лідер «Народного фронту» повідомив, що під час зустрічі обговорювалися й питання програми фінансово-економічної допомоги для України й співпраці з Міжнародним валютним фондом.

У п’ятницю, 5 жовтня, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк у Берліні зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

По завершенні зустрічі він повідомив журналістам, що однією з головних тем обговорення було питання економічної співпраці між двома країнами.

Арсеній Яценюк підкреслив, що Федеральний канцлер Німеччини «була і залишається не просто прихильником України, а людиною, яка реально підтримує нас».

Він нагадав, що 1 листопада Ангела Меркель прибуде з візитом до Києва: «Україна на порядку денному персонально Канцлера Німеччини. Її рішення поїхати в Київ є свідченням того, що вона підтримує Україну».

Лідер «Народного фронту» зазначив, що 29 листопада у Німеччині відбудеться великий бізнес-форум між Україною і Німеччиною. Лідер «Народного фронту» підкреслив, що Ангела Меркель «особисто звернулася з тим, щоби Україна була гідно представлена на цьому бізнес-форумі». Він нагадав, що Німеччина є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: «Те, що німецький бізнес вкладає гроші в зелену енергетику в Україні, у створення нових заводів для автомобільної промисловості, є свідченням того, що це не просто політичні розмови», - сказав Арсеній Яценюк, додавши, що цим німецький бізнес безпосередньо створює робочі місця. Крім того, зазначив він, товарообіг між Україною та Німеччиною зріс на 25%.

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Лідер «Народного фронту» повідомив, що під час зустрічі обговорювалися й питання програми фінансово-економічної допомоги для України й співпраці з Міжнародним валютним фондом. Арсеній Яценюк нагадав, що під час його перебування по посаді Глави Уряду Україна скоротила зовнішні борги на 6 мільярдів доларів. У той же час загальний обсяг програми з МВФ був 17,5 мільярда доларів, а Україною отримано лише 8.

«Позиція Німеччини в Раді директорів Міжнародного валютного фонду дуже важлива для того, щоби угода була нарешті підписана», - сказав Арсеній Яценюк, підкресливши, що це дасть змогу продовжити шлях реформ, яким іде Україна останні чотири роки.

«Вперше за історію України західна більшість тримається разом чотири з половиною роки. Незважаючи на те, що в мене були «тертя» з Президентом Порошенком, ми знайшли собі сили для того, щоби заради країни не розвалити хитку політичну стабільність. Щоби з мінус 14% ВВП зробити 3% зростання. Ми знайшли в собі сили, щоб не допустити країну до банкрутства, адже ми прийшли, коли країна була зруйнованою», - сказав він.

Лідер «Народного фронту» нагадав, що в 2014 році на рахунках держказначейства було 108 тисяч гривень: «Коли я пішов, на рахунках Уряду у нас вже було 4 мільярди доларів».

«Проведення бізнес-форуму між Україною і Німеччиною – це чіткий крок до того, як економічно допомогти Україні. Рішення німецького бізнесу щодо інвестицій в українську економіку теж є яскравим прикладом підтримки нашої держави», - додав Арсеній Яценюк.

Під час візиту до Берліна лідер «Народного фронту» також зустрівся з Державним секретарем Міністерства закордонних справ Німеччини Вальтером Йоганнесом Лінднером, керівництвом фундації «Liberale Moderne», експертами Інституту східноєвропейських та міжнародних студій.