Сергій Тігіпко розлучається з дружиною (відео)

Відповідна справа зареєстрована в одному із судів Київщини.

Політик та підприємець Сергій Тігіпко розлучається зі своєю дружиною Вікторією.

Про це стало відомо з розкладу призначених до розгляду справ Обухівського районного суду Київської області, передає ТСН.

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У реєстрі зазначається, що розгляд справи мав відбутись сьогодні, 11 жовтня, о 12-й годині. Приводом стала заява подружжя про розірвання шлюбу. Також з реєстру відомо, що ані Вікторія, ані Сергій у суді з'являтись не збирались, а призначили своїх представників. Чи відбулось засідання та який результат, наразі з'ясовується.

Зазначимо, що востаннє подружжя здійснювало спільний вихід на Одеському кінофестивалі, який щороку влаштовує Вікторія Тігіпко.

Судячи зі сторінки Вікторії у Facebook, вона нині перебуває у США, де приступила до навчання у Стенфордській бізнес-школі.

Раніше повідомлялось, що Сергій Тігіпко ймовірно має намір придбати у президента Порошенка завод "Кузня на Рибальському".