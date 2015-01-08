Сорос закликав західні країни дати Україні мільярдні кредити

Джордж Сорос зазначає, що санкції, накладені Заходом на Росію, спрацювали «сильніше, ніж хто-небудь міг припустити», насамперед - через стрімке падіння цін на нафту, передає «ЄвроПравда».

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Фінансист відзначає, що посилення санкцій може призвести до дефолту Росії, який буде небажаним результатом для всіх, передусім для єврозони. У зв'язку з цим він вважає за потрібне не підвищувати тиск на Росію, а підвищити рівень допомоги Україні. Він також підкреслює, що нинішній рівень фінансової допомоги Києву з боку ЄС є мізерним і не відповідає вимогам часу.

Довгострокова пропозиція Джорджа Сороса складається з шести пунктів. Кожен з них може бути виконаний (повністю, частково або не виконаний) незалежно від інших.

Перше: найпотужнішим інструментом було б розблокування нерозподілених коштів двох європейських фондів допомоги, які зараз можуть використовувати виключно країни-члени ЄС. Джордж Сорос пропонує дозволити кредитувати з них Україну безпосередньо або через механізм так званої макрофінансової допомоги. У зазначених фондах зараз знаходиться понад $60 млрд, на які немає заявок країн ЄС.

Друге: кредитну лінію МВФ потрібно збільшити на $13 млрд, а програма повинна бути перетворена з поточного формату Stand-by на більш довгостроковий формат Extended Fund Facility.

Третє: лінія, виділена на Україну Європейським інвестиційним банком, повинна скласти не менш $10 млрд.

Четверте: довгострокові кредитні лінії Світового банку і ЄБРР на суму близько $5 млрд.

П'яте: реструктуризація існуючого державного боргу України.

Шосте: реструктуризація або допомога у виплаті російських бондів на суму 3 млрд, отриманих Києвом за часів колишнього президента Віктора Януковича.