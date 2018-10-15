Помер колишній міністр оборони України

Унаслідок тяжкої хвороби помер третій міністр оборони України Валерій Шмаров.

14 жовтня після тривалої хвороби в 73 роки помер екс-міністр оборони України, професор Валерій Шмаров.

Про це повідомив заступник директора Аерокосмічного інституту Національного авіаційного університету Олександр Сидоренко, передає "Гордон".

"Минулого року Валерія Миколайовича звільнили з посади директора Аерокосмічного інституту. Він одразу ж тяжко захворів, хоча, ймовірно, хвороба була й раніше. Він емоційно сприйняв звільнення, намагався відстояти свої права в суді. Розгляд позову постійно затягувався. Сьогодні нам стало відомо, що 14 жовтня Шмаров помер", – розповів Сидоренко.

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У Шмарова залишилися дружина і син. Прощання зі Шмаровим пройде в середу, 16 жовтня, з 10.00 до 13.00 в Будинку офіцерів. Служба і похорон відбудеться на Берковецькому кладовищі після 14 години.

Валерій Шмаров на початку 1990-х років брав участь у розробці першої Національної космічної програми України, був першим заступником генерального директора Національного космічного агентства. У 1993-1995 роках обіймав посаду віце-прем'єр-міністра з питань військово-промислового комплексу, в 1994-1996 роках був міністром оборони, потім – депутатом Верховної Ради. У 2002-2005 роках був генеральним директором компанії "Укрспецекспорт", після чого очолив Аерокосмічний інститут Національного авіаційного університету. Шмаров написав понад 40 наукових робіт, захистив докторську дисертацію.

Як повідомляв УНІАН, у вересні помер колишній прем'єр-міністр України Віталій Масол. Він був родом із села на Чернігівщині.