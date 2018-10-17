У Києві попрощаються з екс-міністром оборони України
10:14, 17 жовтня 2018Політика
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Шмаров обіймав посаду міністра оборони України з 1994 по 1996 рік.
Шмарова не стало 14 жовтня / фото facebook.com/UkrainianLandForces
14 жовтня після тяжкої хвороби помер третій міністр оборони України (в 1994-1996 роках) Валерій Шмаров.
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Про це повідомляється на Facebook-сторінці Сухопутних військ Збройних сил України.
Прощання зі Шмаровим заплановано на середу, 17 жовтня, у Будинку офіцерів о 10.00. Служба і похорон відбудуться на Берковецькому кладовищі після 14-ої години.
Як повідомляв УНІАН, у вересні помер колишній прем'єр-міністр України Віталій Масол. Він був родом із села на Чернігівщині.
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