У Києві попрощаються з екс-міністром оборони України

Шмаров обіймав посаду міністра оборони України з 1994 по 1996 рік.

14 жовтня після тяжкої хвороби помер третій міністр оборони України (в 1994-1996 роках) Валерій Шмаров.

Читайте такожПомер колишній міністр оборони України

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Сухопутних військ Збройних сил України.

Прощання зі Шмаровим заплановано на середу, 17 жовтня, у Будинку офіцерів о 10.00. Служба і похорон відбудуться на Берковецькому кладовищі після 14-ої години.

Як повідомляв УНІАН, у вересні помер колишній прем'єр-міністр України Віталій Масол. Він був родом із села на Чернігівщині.