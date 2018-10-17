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У Києві попрощаються з екс-міністром оборони України

10:14, 17 жовтня 2018
Політика
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Шмарова не стало 14 жовтня / фото facebook.com/UkrainianLandForces

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Про це повідомляється на Facebook-сторінці Сухопутних військ Збройних сил України.

Прощання зі Шмаровим заплановано на середу, 17 жовтня, у Будинку офіцерів о 10.00. Служба і похорон відбудуться на Берковецькому кладовищі після 14-ої години.

Як повідомляв УНІАН, у вересні помер колишній прем'єр-міністр України Віталій Масол. Він був родом із села на Чернігівщині.

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Теги: #смерть#Україна#міністр#прощання