Управління морської охорони візьме під контроль кордон від Ізмаїла до Маріуполя

Для прикриття території України від вторгнення з моря нарощується морська компонента.

Розгорнуте Регіональне управління морської охорони візьме під охорону весь морський кордон від Ізмаїла до Маріуполя.

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Як повідомила прес-служба Держприкордонслужби, про це голова ДПСУ Петро Цигикал сказав у Краматорську під час заходів в Донецько-Луганському регіональному управлінні.

Керівник прикордонного відомства акцентував увагу на тому, що в умовах російської агресії, терористичних загроз та міграційної кризи прикордонники вживають додаткові заходи щодо посилення контролю за в’їздом в Україну.

Крім того, він наголосив, що для прикриття території України від вторгнення з моря нарощується морська компонента.

«До кінця року буде розгорнуто нове Регіональне управління морської охорони, яке візьме під охорону весь морський кордон від Ізмаїла до Маріуполя, корабельно-катерний склад поповнюємо новими катерами», - сказав Цигикал.

Також зазначалося, що у відомстві за кращими світовими стандартами створено підрозділи оперативного реагування «ДОЗОР», у тому числі й для проведення спеціальних дій на воді. Створена система бойових резервів з потужним озброєнням та бронетехнікою, які спроможні у найкоротші терміни прикрити загрозливі напрямки. А для посилення авіаційної складової у найближчі два роки для прикордонної служби будуть закуплені 24 сучасних легких патрульних вертольоти французької компанії «Airbus».

Голова Держприкордонслужби також наголосив, що відомство робить все належне, щоб прикордонники відчували себе захищеними державою.

«Створюються сучасні умови служби, будується житло. У цьому році ми вже отримали 194 квартири. Наразі продовжується будівництво 24 житлових об’єктів, два з яких плануються завершити в цьому році, що дозволить отримати ще 60 квартир. Взагалі упродовж 2018-2020 років планується отримати 1 456 квартир», - зазначив Цигикал.