Українська армія "знищила" ворожий десант на узбережжі Азовського моря (фоторепортаж)

У військових навчаннях з оборони узбережжя Азовського моря беруть участь 600 військовослужбовців та 150 одиниць техніки.

Українська армія разом з іншими силовими підрозділами в ході маневрів відпрацювала реакцію на можливу висадку умовного ворожого десанту на узбережжя Азовського моря.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, президент Петро Порошенко в рамках робочої поїздки до Запорізької і Донецької областей відвідав військовий полігон, де проінспектував хід комплексних тактичних навчань різнорідних військових сил з оборони ділянки морського узбережжя.

За словами президента, сьогодні у Запорізькій області військові відпрацювали навчання з оборони ділянки морського узбережжя «на 12 балів»

Порошенко оглянув перший і другий етапи військових навчань, відповідно - «Бій за висадку» та «Маневрена оборона».

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Метою навчань є відпрацювання реакції української армії та флоту разом з іншими силовими підрозділами на можливу висадку умовного ворожого десанту на узбережжя Азовського моря.

У прес-службі президента зауважили, що у навчаннях беруть участь підрозділи морської піхоти, берегової артилерії, армійська авіація, танкові підрозділи Військово-морських сил і Сухопутних військ.

У навчаннях у тісній координації із ЗСУ діють підрозділи Національної гвардії і Державної прикордонної служби. Всього в навчаннях беруть участь 600 військовослужбовців та 150 одиниць техніки.

Порошенко також провів оперативну нараду у штабі навчань, де заслухав доповідь начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка і голови Державної прикордонної служби Петра Цигикала про виконання завдань, визначених рішенням РНБО із протидії загрозам у Чорному та Азовському морях.

Як повідомляв УНІАН, з другої половини квітня російські прикордонники почали оглядати іноземні та українські судна, які прямують з/до українських портів.

У Державній прикордонній службі заявляють, що Україна є заручником ситуації з 2004 року, а саме - угоди про співпрацю з РФ в Азовському морі та Керченській протоці, яка визначає Азовське море як море внутрішнього користування двох держав. Таким чином, як російські, так і українські прикордонники можуть оглядати ті судна, які, на їхню думку, викликають якісь підозри.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов вважає, що військово-політичне керівництво РФ розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для подальшої експансії.

Як наголошував Порошенко, він розраховує на підтримку міжнародних партнерів у посиленні тиску на РФ для зняття російської блокади в Азовському морі.

6 вересня РНБО затвердила комплекс заходів, спрямованих на захист національних інтересів у південних регіонах, акваторіях Азовського і Чорного морів. Згідно з рішенням, планується посилення військово-морської присутності в Азовському морі, створення там корабельно-катерного угрупування ВМС України, розбудова відповідної інфраструктури, забезпечення підрозділів берегової оборони новітньою високоточною ракетною зброєю тощо.

4 жовтня Турчинов наголосив, що українські військові готові відповісти на будь-яку провокацію Росії.