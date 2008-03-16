У квітні Народна партія розпочне акцію з моніторингу приватизаційних процесів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер Народної партії, народний депутат Володимир ЛИТВИН в ефірі Житомирського обласного телебачення.

За його словами, ця акція буде спрямована на те, щоб "хоча б частково почали виконуватися ті умови, на підставі яких здійснювалася приватизація багатьох об’єктів в Україні".

"Ми хочемо привернути увагу людей до того, що вони свого часу отримували ваучери та сертифікати, що їх пограбували, та відверто сказати, хто це зробив і попередити, що ці люди знову на наступних виборах прийдуть до влади", - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому політик повідомив, що акція проходитиме в кілька етапів – інформаційний та практичний - та розрахована на тривалий час.

"Я відкрию велику таємницю, - зауважив В.ЛИТВИН, - повинна ж наша політична сила на чомусь будувати спілкування з людьми, бо просто говорити про те, що усе погано, то це і так усі знають”. При цьому він висловив переконання, що політикам слід виходити на практичні рішення та "смикати" владу, “бо це наш обов’язок”.

Також В.ЛИТВИН додав, що під час акції створюватимуться ініціативні групи, складатимуться списки тих, хто отримав ваучери та сертифікати, щоб відновити “хоча б частково справедливість”.

При цьому В.ЛИТВИН сказав, що розуміє відповідальність такого кроку. І тому, за його словами, Народна партія серйозно вивчає цю проблему та вже для себе визначила, як потрібно її вирішувати в рамках згаданої акції, а саме - добиватися проведення парламентських слухань, прийняття відповідних нормативних документів та їх виконання.