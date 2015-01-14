Українців закликають вийти на марш єдності через трагедію під Волновахою

Інформацію про це поширюють у анонсі події у Facebook, передает ТСН.

Користувачі Мережі закликають вийти на цей марш і президента України Петра Порошенка.

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Також вони просять запросити на марш єдності і світових лідерів. До участі в марші запрошуються громадські організації тощо. Схожі акції можуть відбутися не лише в Києві.

"Чи для українців наші жертви менш вагомі, ніж для французів їхні?", - йдеться в описі події.