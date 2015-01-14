Українців закликають вийти на марш єдності через трагедію під Волновахою
03:42, 14 січня 2015Політика
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У неділю на Майдані Незалежності у Києві може відбутися мирний марш солідарності через вбивство мирних українських громадян унаслідок обстрілу автобусу під Волновахою.
Користувачі Мережі закликають вийти на цей марш і президента України Петра Порошенка /ТСН
Інформацію про це поширюють у анонсі події у Facebook, передает ТСН.
Користувачі Мережі закликають вийти на цей марш і президента України Петра Порошенка.
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Також вони просять запросити на марш єдності і світових лідерів. До участі в марші запрошуються громадські організації тощо. Схожі акції можуть відбутися не лише в Києві.
"Чи для українців наші жертви менш вагомі, ніж для французів їхні?", - йдеться в описі події.
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