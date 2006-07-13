Фракція «Наша Україна» сьогодні не буде реєструватись у сесійній залі Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про відповідне рішення фракції повідомила журналістам керівник інформаційного департаменту блоку «Наша Україна» Тетяна МОКРІДІ.

За її словами, у ході засідання фракції її лідер Роман БЕЗСМЕРТНИЙ наголосив, що ні про який розподіл парламентських комітетів сьогодні мови бути не може, оскільки коаліція, що сьогодні склалась у парламенті, не є легітимною. Він наголосив, що розподіляти комітети у Верховній Раді можна лише за наявності легітимної коаліції та конституційної опозиції.

Також Т.МОКРІДІ розповіла, що на початку засідання фракції її представник Анатолій КІНАХ поінформував присутніх про хід консультацій з Партією регіонів. Він зазначив, що навіть під час війни необхідно сідати за стіл переговорів і обмінюватись інформацією.