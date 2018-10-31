Росія витрачає $1,3 мільярда на рік для підтримки бойовиків на Донбасі - Єльченко

Дипломат наголосив, що Росія має повний політичний і адміністративний контроль над окупованою частиною Донбасу.

Російська Федерація витрачає 1,3 мільярди американських доларів на рік для підтримки незаконних збройних формувань на окупованому Донбасі.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко на засіданні Ради безпеки ООН.

"Ми усі чули у численних випадках російську мантру... що український уряд має безпосередньо взаємодіяти з "представниками" з Луганська і Донецька. Не дуже приємна правда для російської сторони полягає у тому факті, що не існує законних представників з Донецька і Луганська, вільно обраних народом. Особи, що сидять в адміністративних будівлях у Луганську і Донецьку є просто маріонетками Москви, які призначаються або усуваються з позицій через примхи їхніх господарів з Кремля", - наголосив Єльченко.

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"Присутність російських громадян і співробітників служб безпеки у цих адміністраціях на верхніх щаблях з надання критичної фінансової і воєнної підтримки продовжується до цього дня і залишається вирішальним фактором для ведення щоденного управління на окупованих районах Донбасу. Росія продовжує використовувати повний політичний і адміністративний контроль над регіоном", - підкреслив Єльченко.

"Москва створила і підтримала незаконні збройні формування у Донецьку та Луганську. Їхнє саме існування неможливе без прямої фінансової допомоги Росії, яка складає 1,3 мільярди американських доларів у рік", - заявив посол.

Відео: 5 канал

Раніше УНІАН повідомляв, що вісім країн-членів Європейського Союзу в Організації Об'єднаних Націй закликали владу Російської Федерації вивести її збройні сили і техніку з української території.