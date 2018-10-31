Вісім країн Євросоюзу закликають РФ вивести ії війська й техніку з території України

Ці країни заявили про повну підтримку зусиль в рамках "Нормандського формату" з метою виконання Мінських угод.

Вісім країн-членів Європейського Союзу в Організації Об'єднаних Націй закликали владу Російської Федерації вивести її збройні сили і техніку з української території.

Відповідну заяву від імені восьми країн-членів Євросоюзу перед початком засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй зачитала постійний представник Великої Британії при ООН Карен Пірс на брифінгу, що транслювався на сайті Організації. До цієї заяви долучилися Британія, Франція, Нідерланди, Польща, Швеція, Італія, Бельгія і Німеччина.

Вони привітали продовження Верховною Радою України дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

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"Ми наполегливо закликаємо усі сторони, особливо підтримуваних Росією сепаратистів, здійснити повне втілення Мінських угод, починаючи з всеосяжного режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння", - наголошується у заяві.

Також зазначається, що ці країни повністю підтримують зусилля в рамках "Нормандського формату" з метою виконання Мінських угод.

"Ми, як і раніше переконані, що мирне урегулювання конфлікту можливе. Лише прогрес на дипломатичному фронті дозволить нам наблизитися до того моменту, коли законні вибори, що заслуговують довіри, можуть бути проведені на сході України у відповідності з Мінськими угодами", - йдеться у заяві.

"Росія повинна зробити свій внесок шляхом припинення її фінансової і військової підтримки сепаратистів та виведення її збройних сил та військового спорядження з української території", - додали автори заяви.

Раніше УНІАН повідомляв, що вісім країн-членів Європейського Союзу в Організації Об'єднаних Націй закликали владу Російської Федерації зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованій частині Донбасу.