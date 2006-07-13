Регіонал Бондик заявляє, що у нього стріляв син члена фракції БЮТ

Народний депутат України Валерій БОНДИК (фракція Партії регіонів) заявляє, що сьогодні вночі біля готелю «Київ» по вулиці Грушевського у нього стріляв син народного депутата із фракції БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, при цьому відмовившись назвати прізвище народного депутата, син якого нібито стріляв у нього.

За словами В.БОНДИКА, він підійшов до намету БЮТ і попросив показати дозвіл на розміщення намету. За його словами, у відповідь він почув: «Зараз тобі буде дозвіл». В.БОНДИК стверджує, що у цей час до наметового містечка під’їхав на автомобілі молодий чоловік, як він пізніше дізнався, син одного із членів фракції БЮТ. Як сказав В.БОНДИК, пролунав постріл.

На уточнююче запитання, куди був спрямована зброя, В.БОНДИК відповів, що «це таємниця слідства» і що «слідство має це визначити». «Він вистрілив у мене або в повітря. Я не знаю, оскільки стояв спиною до нього і лицем до намету», - зазначив В.БОНДИК. Він повідомив, що пізніше у Печерському райвідділі внутрішніх справ було зафіксовано цей факт. За його словами, там він і дізнався, що той, хто стріляв, є сином народного депутата із БЮТ.

За інформацією “5 каналу”, сьогодні вночі у Маріїнському парку Києва біля Верховної Ради відбулась стрілянина. Депутат від Блоку Юлії Тимошенко вистрелив гумовою кулею у повітря, щоб захистити намет із символікою своєї політичної сили від депутата з Партії регіонів. Поранених немає. Проте постраждалим себе вважає депутат-“регіонал” В.БОНДИК, відзначає телеканал.