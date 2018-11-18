Українські парламентарії запросили представників Канади спостерігачами на вибори 2019 - Геращенко

Українські парламентарії зустрілися з представниками української громади в Галіфаксі.

Представники української парламентської делегації в Парламентській Асамблеї НАТО запросили канадських колег в якості спостерігачів на вибори 2019 року в Україні.

Про це повідомила віце-спікер Верховної Ради, представник президента України з мирного врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко у Facebook.

"Приймаю зауваження від канадських друзів, що й парламентська група дружби може і має більше робити для активізації економічних зв‘язків між країнами . Запросила канадських друзів наступного року приїжджати спостерігачами на президентські і парламентські вибори в Україну", - написала Геращенко.

Читайте такожНАТО запропонували заходь у протистоянні гібридним операціям Кремля

Вона зазначила, що посол України при НАТО провів зустріч із представниками української громади в Галіфаксі.

"Була особливо рада побачитися з великим другом України, президентом КУ Канади Павлом Гродом. Подякувала українській діаспорі за велику роботу по відновленню історичної пам‘яті про страшну трагедію Голодомору, за нашу спільну роботу , аби у всьому світі Голодомор визнали геноцидом проти українців. Розповіла про ситуацію на фронті , обмінялися думками щодо того, як працює ЗВТ з Канадою", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президентські вибори обійдуться в 2,3 млрд гривень з державного бюджету України.