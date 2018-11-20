Експерти спрогнозували ймовірність повторення Майдану найближчими роками - опитування

Близько третини опитаних експертів вважають такий розвиток подій можливим чи навіть впевнені у його реалізації.

Більшість експертів вважає повторення Майдану найближчими роками неможливим або малоймовірним.

Про це йдеться у результатах опитування 80 українських експертів щодо оцінки подій на Майдані, їх наслідків та уроків на майбутнє, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва 12-18 листопада.

За даними опитування, 53 опитаних експерти назвали повторення Майдану у найближчий рік-два неможливим або малоймовірним. Як зазначається у прес-релізі фонду, така думка переважає вже другий рік поспіль. Втім, близько третини опитаних вважають такий розвиток подій можливим чи навіть впевнені у його реалізації.

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Також експерти вказали, що може стати причинами масових акцій протесту. Зокрема, 12 експертів вважають, що підставою для виникнення Майдану може стати зрада національних інтересів, компроміси з Росією; 11 експертів - катастрофічне падіння рівня життя населення (зубожіння), економічна криза; масові порушення прав громадян, розправи над представниками громадянського суспільства чи опозиційними політиками, незадоволена потреба суспільства в справедливості – 9 експертів; зовнішній вплив, втручання Росії (8), корумпованість влади та відсутність помітних результатів боротьби з корупцією (7) та фальсифікація виборів (7).

Серед інших можливих причин опитані експерти також називають узурпацію влади президентом та посилення авторитарних тенденцій, відсутність, затягування або неефективність реформ, популізм, реванш проросійських сил, свавілля та відірваність від народу високопосадовців.

Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва 12-18 листопада 2018 року провів опитування експертів, присвячене оцінці подій на Майдані, їх наслідків та уроків на майбутнє. Для порівняння використовуються результати експертного опитування «Четверта річниця Майдану», яке Фонд «Демократичні ініціативи» проводив 15-18 листопада 2017 року; результати експертного опитування «Третя річниця Майдану», проведеного 11-18 листопада 2016 року; експертного опитування «Друга річниця Майдану», проведеного 15-18 листопада 2015 року, та експертного опитування «Річниця Майдану», проведеного 13-18 листопада 2014 року.

Як повідомляв УНІАН раніше, експерти вважають, що більшість цілей Майдану була досягнута.