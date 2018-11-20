Експерти вважають, що більшість цілей Майдану була досягнута – опитування

До цілей Майдану, які вже були досягнуті, експерти відносять відновлення курсу на євроінтеграцію, підписання Угоди про асоціацію з ЄС і отримання безвізового режиму з ЄС, а також введення низки реформ в країні.

Експерти вважають, що більшість цілей Майдану була досягнута. Про це йдеться у результатах опитування 80 українських експертів щодо оцінки подій на Майдані, їх наслідків та уроків на майбутнє, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва 12-18 листопада.

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Згідно з результатами опитування, 66 експертів вважають, що Майдан досягнув перемоги. Така позиція, за даними «Демократичних ініціатив», домінує вже п’ятий рік поспіль.

Експерти переважно характеризують Євромайдан як Революцію гідності – революцію за демократизацію та європейський вибір. Таку відповідь дали 42 експерти.

Однак другим найбільш поширеним серед опитаних експертів розумінням подій Майдану є те, що ці події були скоріше рухом «проти», а не «за», спрямованим проти діючої тоді влади (28 опитаних).

Крім того, до цілей Майдану, яких вже було досягнуто, експерти відносять відновлення курсу на євроінтеграцію, підписання Угоди про асоціацію з ЄС та отримання безвізового режиму з ЄС, а також повалення влади чинного на той час президента Віктора Януковича та часткове оновлення політичних еліт.

Важливими досягненнями Майдану експерти також вважають початок низки реформ у різних сферах суспільного життя та посилення громадянського суспільства і його впливу на владу, хоча така думка є дещо менш поширеною.

Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва 12-18 листопада 2018 року провів опитування експертів, присвячене оцінці подій на Майдані, їх наслідків та уроків на майбутнє. Для порівняння використовуються результати експертного опитування «Четверта річниця Майдану», яке Фонд «Демократичні ініціативи» проводив 15-18 листопада 2017 року; результати експертного опитування «Третя річниця Майдану», проведеного 11-18 листопада 2016 року; експертного опитування «Друга річниця Майдану», проведеного 15-18 листопада 2015 року, та експертного опитування «Річниця Майдану», проведеного 13-18 листопада 2014 року.