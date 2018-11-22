Депутати проголосували за продовження роботи ВР до прийняття Держбюджету-2019

Парламент сьогодні планує розглянути у другому читанні доопрацьований проект державного бюджету України на 2019 рік та пов’язані з ним законопроекти.

Народні депутати ухвалили рішення продовжити сьогодні роботу Верховної Ради до завершення розгляду всіх бюджетних питань.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення з третьої спроби проголосували 226 народних депутатів із 358, зареєстрованих у сесійній залі.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні розгляне в другому читанні доопрацьований після прийняття в першому читанні проект державного бюджету України на 2019 рік. Відповідне питання стоїть у порядку денному пленарного засідання після 16.00.

Зазначимо, що через розбіжності думок депутатів в останні роки Рада не могла проголосувати за закон про бюджет з першого разу. Часто засідання ВР через це затягувалися до пізньої ночі.

Серед питань, які пов’язані з ухваленням закону про бюджет, зокрема внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо покращення адміністрування.

Також у сьогоднішньому порядку денному - законопроект щодо відновлення діяльності “Чорноморнафтогазу”.

Крім того, народні депутати планують розглянути зміни до закону про публічні закупівлі та законопроект “Про митний тариф”.