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Депутати проголосували за продовження роботи ВР до прийняття Держбюджету-2019

12:09, 22 листопада 2018
Політика
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Рада прийняла рішення працювати сьогодні, поки не приймуть Бюджет -2019 / фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення з третьої спроби проголосували 226 народних депутатів із 358, зареєстрованих у сесійній залі.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні розгляне в другому читанні доопрацьований після прийняття в першому читанні проект державного бюджету України на 2019 рік. Відповідне питання стоїть у порядку денному пленарного засідання після 16.00.

Зазначимо, що через розбіжності думок депутатів в останні роки Рада не могла проголосувати за закон про бюджет з першого разу. Часто засідання ВР через це затягувалися до пізньої ночі.

Серед питань, які пов’язані з ухваленням закону про бюджет, зокрема внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо покращення адміністрування.

Також у сьогоднішньому порядку денному - законопроект щодо відновлення діяльності “Чорноморнафтогазу”.

Крім того, народні депутати планують розглянути зміни до закону про публічні закупівлі та законопроект “Про митний тариф”.

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Новина в сюжеті: Держбюджет-2019
Теги: #Верховна Рада#держбюджет України