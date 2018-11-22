Путін зібрався в анексований Крим: проведе нараду в готелі з санкційного списку США
Президент РФ 23 листопада відвідає окупований півострів. До цього він відвідував Крим у серпні цього року.
Про це інформують "Крим. Реалії" з посиланням на прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.
"У п'ятницю президент працюватиме у ялтинському готелі "Мрія". Там він проведе розширене засідання президії Держради з питань про виконання завдань, зазначених у травневому указі", – йдеться у повідомленні.
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У Кремлі також повідомили, що засідання відбудеться у новому форматі та передбачає неформальний діалог Путіна із главами суб'єктів РФ.
Зазначимо, що до цієї поїздки Путін востаннє побував в анексованому Криму 4 серпня цього року. Тоді він відвідав фесиваль "Опера в Севастополі".
Додамо, що готель Mriya Resort & SPA, розташований на Південному березі Криму, потрапив до списку санкцій США через зв'язки із російським "Сбербанком", включеним до списку санкцій 12 вересня 2014 року.