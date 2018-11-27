Це війна в Європі: президентка Естонії прокоментувала Керченську кризу

Вона закликала міжнародну спільноту та лідерів демократичних країн засудити російську агресію та вимагати від Росії припинити агресію.

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд прокоментувала події 25 листопада в Чорному морі, де російські силовики захопили кораблі і моряків Воєнно-морських сил України.

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«Ми мусимо вживати правильні терміни: це війна в Європі. Український народ був втягнений у війну з 2014 року, а Кримський півострів досі окупований», – заявила Кальюлайд, пише Радіо Свобода.

Вона закликала міжнародну спільноту та лідерів демократичних країн засудити російську агресію та вимагати від Росії припинити агресію.

«Мовчазне підтвердження означає фактичне визнання окупації Кримського півострова. Міжнародна спільнота, яка базується на цінностях, не може дозволити собі змиритися з таким ставленням. Війни в Європі не буде, не повинна й не може будь-коли знову сприйматися як звичне явище», – стверджує політик.

3/3 Silent acknowledgement means de facto recognition of the occupation of Crimean peninsula. The value-based international community cannot allow itself to adopt such a stance. War in Europe will not, shall not and can not ever again be accepted as business as usual. #Ukraine — Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) November 27, 2018

Влітку 2018 року Керсті Кальюлайд відвідала зону бойових дій на Донбасі.

Дії російських прикордонників та військових вже засудили політики низки країн, серед них – Канада, Грузія, Польща та Сполучені штати Америки.

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення 25 листопада здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні».

Перед тим Росія фізично перекрила Керченську протоку для всього судноплавства, поставивши поперек неї цивільне судно. А ще вранці, коли українські кораблі підходили до протоки, російський прикордонний корабель таранив український буксир. Росія також звинувачувала українські кораблі в «порушенні її кордонів».

Унаслідок нападу два українські кораблі були пошкоджені, всі три захоплені силою з застосуванням зброї, шість українських моряків поранені (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала) і затримані. В Україні нагадували, що такі дії, відповідно до норм міжнародного права, становлять акт агресії.

Країни Заходу засудили дії Росії.

26 листопада після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 28 листопада воєнного стану у низці областей України.