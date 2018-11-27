Парубій пояснив, коли набуде чинності закон про воєнний стан

Парубій припускає, що закон щодо запровадження у 10 областях України воєнного стану буде підписано завтра.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій припускає, що закон щодо запровадження у 10 областях України воєнного стану буде підписано завтра. Спікер пояснив, що "воєнний стан і дія закону вводиться з моменту підписання головою Верховної Ради України і президентом України".

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав у коментарі журналістам під час візиту до Брюсселю, відповідаючи на запитання, чи підписав він відповідний закон, і який час запровадження воєнного стану передбачено законом.

Парубій зазначив, що, оскільки перебуває з візитом у Брюсселі, то не може підписати закон.

"Ми з Апаратом (Верховної Ради) провели детальну дискусію, Апарату для повної підготовки всіх рішень був необхідний день... Протягом сьогоднішнього дня буде підготовано законопроект", - сказав він.

Спікер пояснив, що "воєнний стан і дія закону вводиться з моменту підписання головою Верховної Ради України і президентом України".

"Поки цей документ не підписаний мною як головою Верховної Ради і президентом України, і не опублікований в "Урядовому кур'єрі" – він не є дійсним. І хоча в самому указі вказується дата 14.00 26-го числа, реально він увійде в дію і стане законом тоді, коли буде підписаний і публічно опублікований", - зазначив голова ВР.

Він припустив, що президент завтра підпише закон.

"Я думаю, що це, швидше за все, буде завтра протягом дня. Я думаю, що президент дуже оперативно після мого підпису теж підпише. І коли він буде опублікований в "Урядовому кур'єрі", з тієї секунди закон і указ президента вступає в дію", - сказав Парубій.

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На уточнювальне запитання, чи з того ж моменту починає діяти і воєнний стан, спікер сказав: "Без сумніву. З того моменту здійснюються будь-які дії, передбачені цим законом".

Він вкотре наголосив, що закон набуває чинності після підписання спікером і президентом та публікації в "Урядовому кур'єрі".

"Це буде, я думаю, протягом завтрашнього дня. І з того моменту вступить в дію також і указ президента, який є частиною цього закону", - сказав Парубій.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про запровадження воєнного стану в ряді областей України на 30 днів.

Законом визначено, що воєнний стан запроваджується у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Воєнний стан триватиме з 14.00 26 листопада по 14.00 26 грудня.