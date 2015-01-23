Бойовики розстрілюють Станицю прямою наводкою, зруйновано 40 будинків, є загиблі - Москаль

Гармати і установки, як і залпи з них, видно з селища неозброєним оком, повідомляє голова ОДА Геннадій Москаль на своєму сайті.

"Через прямі влучення снарядів розірвані й горять труби газопроводів, пошкоджені кілька будинків. Наслідки обстрілів поки що невідомі. Загалом за вчорашній день та минулу ніч Станиця зазнала кількох інтенсивних обстрілів. В приміщення Укртелекому влучили три снаряди, поблизу райдержадміністрації зруйнований приватний будинок, вибуховою хвилею в будівлі РДА вибиті вікна. Пошкоджені близько сорока будинків, деякі відновленню не підлягають. На вул. Катаєва артилерійський снаряд влучив у житловий будинок і зруйнував його. Загинули господарі – подружжя 60 років. Інформація щодо інших потерпілих уточнюється", - повідомляє Москаль.

Читайте такожПідконтрольна Україні територія Луганщини повністю знеструмлена - МоскальЗа словами голови ОДА, у райцентрі вже четверту добу немає ні електроенергії, ні центрального тепла, ні газу, ні води, а підвезення продуктів заблоковано.

"Такої інтенсивності обстрілів, як зараз, у Станиці не було з початку бойових дій", - зазначив Москаль.