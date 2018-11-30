"Не пройдуть і не пролетять": Полторак запевнив, що війська РФ не просунуться далі вглиб України

Міністр оборони хоче, щоб якомога скоріше українці стали спостерігати лише за мирним українським небом.

Міністр оборони Степан Полторак запевняє, що агресор не просунеться далі вглиб території України.

Про це міністр заявив у привітанні з нагоди Дня радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ, розміщеному на сторінці Полторака у Facebook.

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«Вірю, що агресор на українську землю далі не пройде і не пролетить. Саме на вашу пильність і уважність ми покладаємо великі сподівання й не сумніваємося, що ви їх виправдаєте», - звернувся міністр оборони до військовослужбовців, працівників та ветеранів радіотехнічних військ.

При цьому Полторак додав, що дуже хоче, щоб якомога скоріше українці спостерігали лише за мирним українським небом.

Міністр зазначив, що військові радіотехнічних військ виконують унікальну місію, збираючи і відтворюючи всю необхідну інформацію про повітряну обстановку в небі над Україною та тисячами кілометрів державного кордону.

«Радіотехнічна розвідка повітряних об’єктів та належне й вчасне оповіщення військ і спецслужб про виявлення та розпізнавання повітряного ворога в сучасних складних безпекових реаліях є надзвичайно почесним та відповідальним завданням. Пишаюся, що це завдання українські радіотехнічні підрозділи виконують гідно, фахово і сумлінно», - додав очільник оборонного відомства.

За його словами, недаремно радіотехнічні війська називають «очима» нашого неба. Полторак висловив вдячність всім військовослужбовцям за бездоганні бойові чергування, за уважність і вчасність виявлення загроз, за віддані службі сили та роки свого життя.