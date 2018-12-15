На об'єднавчий собор прибули митрополити УПЦ МП Симеон та Олександр - ЗМІ

Собор має проголосити створення української автокефальної церкви, а також обрати її лідера.

В об'єднавчому церковному соборі, де мають проголосити створення автокефальної церкви України, беруть участь два архієреї УПЦ Московського патріархату: Митрополит Вінницький і Барський Симеон, а також митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр.

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Про це повідомляє «Страна», посилаючись на директора Релігійно-інформаційної служби України Тараса Антошевського. Цю інформацію підтверджує «Союз православних журналістів».

Стверджується, що раніше обидва архієрея зустрічалися з Президентом України Петром Порошенком для обговорення процесу створення автокефалії.

Нагадаємо, в Софійському Соборі в Києві сьогодні відбувся об'єднавчий собор, що проголошує створення автокефальної православної церкви.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оголошено рішення, в якому говориться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкви України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлені канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада Президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом. 29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.