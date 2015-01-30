РНБО радить держслужбовцям відмовитися від російських поштових сервісів
09:24, 30 січня 2015Політика
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Апарат РНБО направив листа до Кабінету міністрів України щодо відмови від російських поштових сервісів.
Турчинов назвав неприпустимим використання в роботі держслужбовців поштових сервісів РФ / УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі секретаря РНБО Олександра Турчинова, про це він сказав в інтерв’ю «5 каналу».
Говорячи про інформаційну безпеку України, Турчинов назвав неприпустимим використання в роботі державних службовців російських поштових сервісів.
Він повідомив, що апарат РНБО вже направив листа до уряді і профільних виконавців щодо відмови від російських сервісів.
Читайте такожТурчинов: РФ не повинна ухилитися від відповідальності за злочини на ДонбасіТакож Турчинов звернувся до співгромадян: «Моя вам порада - не користуйтеся тими ресурсами, які мають домен .ру, не треба спрощувати життя спецслужбам наших ворогів».
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