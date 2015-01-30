Бжезинський: без санкцій проти РФ Україна втратила б незалежність

Таку думку висловив колишній радник президента США Збігнєв Бжезинський в інтерв'ю польським журналістам у Вашингтоні, коментуючи результати вчорашнього засідання глава МЗС країн Євросоюзу. "Якщо б не було санкцій, то Росія, на жаль, мала б розв'язані руки для того, щоб ліквідувати незалежність України", - сказав Збігнев Бжезинський. Він позитивно оцінив рішення ЄС розширити санкції проти Росії і продовжити їх дію.

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Він назвав "дуже великою" ймовірність того, що після Української держави президент РФ Володимир Путін взявся б за інші країни.

"Ставка насправді велика: це стабільність Європи, стабільність здійснених фактів і кордонів держав, а також можливість самостійно обирати власне майбутнє, що є правом кожної з європейських держав", - сказав Збігнєв Бжезинський.

Він також висловив упевненість, що нова ескалація ситуації на Донбасі з початку 2015 року не є випадковістю. "Звичайно, це не спонтанна ескалація, а спровокована ззовні. Можливо, джерелом нетерпіння є те, що ситуація розвивається не так, як Путін хотів би. Не може повторити те, чого досяг у Криму, тобто отримати контроль над більшою частиною країни без єдиного пострілу", - сказав Збігнєв Бжезинський.